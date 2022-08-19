اليوم السابع
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مستشفى مشتول السوق بالشرقية يستقبل جثة شاب يشتبه فى وفاته جنائيا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:37 ص
مستشفى مشتول السوق بالشرقية يستقبل جثة شاب يشتبه فى وفاته جنائيا جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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استقبل مستشفى مشتول السوق المركزى بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان شاب فى العقد الرابع جثة هامدة، مع الاشتباه فى وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا  من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول "جوده ع ج" 41 عاما مقيم دائرة مركز مشتول السوق جثة هامدة، مع الاشتباه بوجود شبهة جنائية فى وفاته، وجارى التحقيق من قبل ضباط مباحث مشتول السوق فى الواقعة.
 
 
وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعاينة جثة المجني عليه قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 

 


الشرقية

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