مستشفى مشتول السوق بالشرقية يستقبل جثة شاب يشتبه فى وفاته جنائيا

البداية كانت بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول "جوده ع ج" 41 عاما مقيم دائرة مركز مشتول السوق جثة هامدة، مع الاشتباه بوجود شبهة جنائية فى وفاته، وجارى التحقيق من قبل ضباط مباحث مشتول السوق فى الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعاينة جثة المجني عليه قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.