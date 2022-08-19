وأضاف باتروشيف - في الاجتماع السابع عشر لأمناء مجلس الأمن في منظمة شنغهاى للتعاون وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- أنه "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضًا بإنشاء كتل مقيدة في محاولة لجذب أكبر عدد من الدول إلى صفوفها على أساس مبادئ معادية لروسيا أو الصين. ويمكن إثبات ذلك بوضوح من خلال الترتيبات في إطار اتفاقيات أوكوس التي تضم [أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة] والرباعية [الاتحاد الرباعي للولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا]".

كما أكد رئيس مجلس الأمن الروسي أن "واشنطن تعتزم بدء توسع الناتو في المنطقة بالاعتماد على إمكاناتها".

وقال إن خطط الغرب تتمحور أيضا حول فرض آليات التجارة المالية الخاصة به في إطار ما يسمى بإستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف باتروشيف: "لا شك في أن الأمريكيين يريدون مواصلة تجاربهم الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم - في الشرق الأوسط وكذلك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وينعقد اجتماع أمناء مجلس الأمن لمنظمة شنغهاي للتعاون قبل قمة لزعماء الدول الأعضاء في المنظمة في سمرقند المقرر عقدها يومي 15 و 16 سبتمبر.

من ناحية أخرى، قالت قيادة قوات لوجانسك إن الجيش الأوكراني فقد خلال الـ24 ساعة الماضية 45 من عناصره خلال القتال مع القوات الشعبية.

وأضافت القيادة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "أنه خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوغانسك في اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية.. فقد تمت تصفية ما يصل إلى 45 جنديا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وحاملتي مدفعية، و3 وحدات من المركبات الخاصة".

وفقدت القوات الأوكرانية أمس الخميس ما يصل إلى 50 جنديا وسبع ناقلات جند مدرعة خلال القتال مع قوات لوجانسك.

