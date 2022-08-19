مدير الوعى الأثرى بالأقصر يكشف تفاصيل فعالية "خير النيل" احتفالا بأعياد الفيضان

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أن المجلس الأعلى للآثار متمثلاً فى منطقة آثار مصر العليا، وإدارة الوعي الأثري بالأقصر، تقوم بدورهما في نشر الوعي الأثري لدى المجتمع المحلى لمحافظة الأقصر من خلال فعاليات توضح دور النيل العظيم لدى المصري القديم والمعاصر وذلك من خلال عرض ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، وذلك في إطار أهداف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار عن زيادة الوعي الأثري لتعريف المصريين وحضارتهم العظيمة.

ويضيف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه استمراراً للاهتمام الذي توارثناه من أجدادنا بنهر النيل وأهمية فيضانه، تقدم إدارة الوعى الأثرى فعالية بعنوان "خير النيل"، خلال الفترة من يوم 16 أغسطس 2022 حتى 25 أغسطس 2022، وذلك على هامش الإحتفال بأعياد فيضان النيل، موضحاً أنه أدرك المصريون القدماء أهمية نهر النيل في جميع شئون حياتهم، فهو داعم الحياة وواهب الخير والخصوبة لأرض مصر، كما أنه الشريان الذي يربط بين سكان وادي النيل، وهو معبر التبادل الحضاري والثقافي، وحول ضفتيه قامت القرى والمدن، وكان موسم فيضان النيل ممثلاً الفرحة والاحتفال، حيث يعني الخضرة والزراعة والنماء والاستقرار وتجديد دورة الحياة عند المصري القديم، كما كان نقص الفيضان يعني القحط والجدب وقلة الزراعة، وبالتالي حلول المجاعات والكوارث وعدم استقرار الحكم.

وأوضح مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أنه تُقام فعالية "خير النيل" بالتعاون مع قصور الثقافة فرع الأقصر ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مؤكداً على أن الفعالية تستهدف طلاب المدارس من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وسوف يصاحبها عدد من الورش الفنية بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمعابد الكرنك وطريق الكباش.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا والمشرف العام على مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر، أن الفعالية ستمتد إلى أماكن متعددة حيث تُقام بكل من مركز الشباب والرياضة بالطود، ومركز البعيرات التابع لإدارة القرنة، وقصر ثقافة الأقصر، وثقافة الطفل، بالإضافة إلى قصر ثقافة النمسا بمدينة إسنا.



تفاصيل فعالية خير النيل إحتفالاً بأعياد فيضان النيل



زيارات مميزة لدعم الشباب فى المعابد برعاية الوعى الأثرى