محافظ الإسماعيلية: إقامة مهرجان المانجو سنويا لجذب الاستثمار الزراعى والتصدير

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال المؤتمر الصحفي والإعلامي الذى عقد على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو، إن المهرجان سيقام سنويا لجذب فرص الاستثمار الزراعى وتصدير المانجو إلى جميع دول العالم، نظرا لوفرة وتنوع محصول المانجو فى الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الإسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المنزرعه بالمحافظة، حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، والسفراء وكافة المدعوين فى المهرجان.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع وأميرات الفراولة وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال مدة المهرجان.