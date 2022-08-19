محافظ أسيوط يلتقى وكيل الصحة لمتابعة نقل اللجنة الطبية لمقرها الجديد

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كل من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي لاستعراض الأوضاع الصحية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي لنقل اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي من مقرها القديم بشارع النميس بحي شرق إلى مقر جديد بجوار عيادات التأمين الصحي ومستشفى المبرة بشارع الثورة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط على الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الصحي ككل وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات مؤكدًا حرصه على حل المشكلات التي تواجه المرضى وتذليل المعوقات وتقليل الزحام والتردد بعيادات اللجان الطبية التي تستقبل قرابة 250 شحص يوميًا.

من جانبه قدم الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لقطاع التأمين الصحي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة مؤكدًا أن نقل اللجنة الطبية إلى مقر أخر جديد بجوار عيادات التأمين الصحي يعد إنجاز نظرًا لما كان يسببه المقر القديم من معاناة للمواطنين بسب صغر مساحته الأمر الذي كان يسبب ازدحامًا بشكل يومي للمترددين عليه موضحًا أن اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي تختص بفحص المترددين من خلال لجان متخصصة منها لجنه العجز التي تصدر قرارات لمستحقي العجز سواء عجزًا جزئيًا أو عجزًا كاملًا إضافة إلى لجنة الكشف الإبتدائي وهو الكشف الطبي عند الالتحاق بالوظيفة ولجنة توصيف الأعمال والتي تمنح المتقدم قرار بالعمل المخفف طبقا لحالته الصحية ولجنة الإجازات والأجر الكامل للحصول على إجازات مرضية بدون أجر وإجازات مرضية بأجر كامل حسب تشخيص الحالة.



لقاء الصحة والتأمين الصحي (2)



لقاء محافظ أسيوط بوكيل وزارة الصحة والتأمين الصحي