اليوم السابع
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قطار يصدم مختل عقليا ربط نفسه بجنزير ونام على السكة الحديد بالإسكندرية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:12 ص
قطار يصدم مختل عقليا ربط نفسه بجنزير ونام على السكة الحديد بالإسكندرية قطار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ من ناظر محطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية، باصطدام قطار (سيدي جابر / أبو قير) بأحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
 
من خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تبين قيام الشخص المشار إليه بالدخول بمفرده من إحدى الممرات المؤدية لشريط السكة الحديد حاملاً بيده كيس بلاستيكى، وقيامه بوضع جنزير حديدى حول رقبته "متواجد به 3 أقفال ومفاتيحها الخاصة" واستلقائه على قضيب السكة الحديد مما أدى إلى اصطدام القطار به حال مروره ووفاته إثر ذلك.
 
وباستكمال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية)، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية وسبق حجزه بعدة مستشفيات للعلاج النفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قطار

وفاة موطن اسفل قطار

الاسكندرية



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