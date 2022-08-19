فحص 350 حيوانا و8250 طائرا خلال قافلة بيطرية فى المحلة بالغربية.. صور

الغربية - محمد طارق

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجيه بقرية الشهيدي مركز المحلة الكبري، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع استخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالي ما تم فحصه من الحيوانات 350 حيوانا و8250 طائرا، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.



خلال القافلة البيطرية



خلال القافلة البيطرية