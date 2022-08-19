اليوم السابع
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ضبط 30 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الإسكندرية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:18 ص
ضبط 30 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الإسكندرية سلع غذائية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط قرابة 30 طن "لحوم مُجمدة ومصنعات لحوم ودواجن "بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مصنع لتجميد وتصنيع اللحوم تابع لإحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه، وبحوزته 29,875 طن (لحوم مُجمدة – مصنعات لحوم – مفروم لحوم – مفروم دواجن "بدون مستندات مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.
 

أغذية

أغذية فاسدة

الداخلية

الاسكندرية



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