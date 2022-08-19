ضبط عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل إحدى الصيدليات بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشئ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك إحدى الصيدليات - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "له معلومات جنائية" ومديرها المسئول "له معلومات جنائية") ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية فى أوساط الشباب والنشئ صغار السن بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها ، وأمكن ضبطهما ، وعُثر بداخلها على (كيمة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – 1000 عبوة قطرة مجهولة المصدر يشتبه فى كونها مادة مخدرة – هاتف محمول للإتصال بعملائه) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعةببيع أدوية وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.