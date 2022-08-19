وعبّرت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وكانت السلطات الجزائرية أعلنت، تسجيل 39 حريقا عبر 14 ولاية، من بينهم حريق ضخم نشب بولاية "سوق أهراس" شرقي الجزائر على الحدود مع تونس، كما تركزت الحرائق في ولايات الشرق الجزائري كولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف، وسكيكدة، وقالمة، وجيجل، وتيبازة وبجاية، وتيزى وزو .