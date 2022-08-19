سلطات زابوروجيا ترفض مقترح جوتيريش بإجلاء العسكريين الروس من المحطة النووية

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رفض عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف، اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسحب العسكريين والمعدات العسكرية من محطة "زابوروجيا" النووية.

وقال روجوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة "هذا الاقتراح غير مقبول، لأن المحطة النووية ستبقى دون حماية"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحمى هذه المحطة النووية.

وأضاف "من الضرورى وقف القصف الأوكرانى على مدينة "إنيرجودار"، التى تقع فيها المحطة النووية، حتى لا تواجه هذه المحطة أي مشكلة".

وكانت الخارجية الروسية فى وقت سابق قد رفضت مثل هذا المقترح أيضا. وتقع محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية، وتتهم موسكو كييف بقصف المحطة، بينما تتهم كييف روسيا بقصفها.