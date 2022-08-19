وأضاف ستريموسوف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "لقد تم إنشاء الأمم المتحدة لضمان الأمن والسلام، وبالتالي فهي ملزمة بضمان حق الشعوب في تقرير المصير، وهذا أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المعلن في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه أيضا في الإعلانات والمواثيق الدولية "، منوها في الوقت نفسه بأن الأمم المتحدة اليوم لا تفي بمهمتها.

وشدد ستريموسوف على أن "الأمم المتحدة لا تفعل شيئا من أجل وقف النزاعات، أو ببساطة لا تلاحظها ومن الواضح أن هذا مفيد لأحد ما".