سكرتارية وفنى تكييفات.. شروط شغل وظائف شاغرة بالأوقاف للعاملين بالوزارة

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة الأوقاف تلقى طلبات العمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة من المعينين على درجة مالية بوزارة الأوقاف، أبرزها سكرتارية وكاتب ومفتيشو مخازن وفنيو تكييفات.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الوظائف الخالية بديوان عام وزارة الأوقاف، وشروط كل منها:

أولا : قسم المحفوظات

ندب 10 موظفين للعمل بقسم المحفوظات بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

ثانيا: قسم المخازن والمشتريات

أ - ندب 5 مفتشين مخازن بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عال.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- مهارة التعامل مع الجهات الخارجية.

- أن يكون له خبرة بأحكام لائحة المخازن.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

ب - ندب 5 كاتب شطب المخازن بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بحسن الخط.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

جــ - ندب 5 أمين مخزن للعمل بالديوان العام بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

د - ندب 2 أمين مخزن للعمل بمخازن مصانع سجاد دمنهور بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون من قاطنى محافظتى البحيرة أو الإسكندرية.

هــ- ندب 5 أخصائى مشتريات بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

و- ندب 3 موظف مخزون سلعى بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالى مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن.

ز- ندب 3 قسم السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة فى العمل بالسكرتارية.

ثالثا : قسم شئون المقر

ندب 2 فنى سباكة – 2 فنى سويتش – 2 فنى نجارة – 2 فنى كهرباء – 2 فنى حدادة – 2 فنى تكييفات بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار العملي.

رابعا : قسم السكرتارية العامة

ندب 4 موظفين للعمل بقسم السكرتارية العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يمتاز بالأمانة وتحمل المسئولية.

خامسًا : مسئول شئون المقر بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالى مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بتحمل المسئولية والعمل تحت ضغط.

- أن يمتاز بالقدرة على قيادة فريق العمل الخاص بشئون المقر.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون قد حصل على درجة ممتاز فى آخر تقرير كفاية بالعامين السابقين.

على أن يقوم المتقدم للعمل بأى وظيفة من الوظائف السابقة بأحد الأقسام المختلفة التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية بتقديم بيان حالة حديث من الجهة التى يعمل بها، وأن يكون بيان الحالة معتمدًا ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية. فعلى من يرغب فى التقدم ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه الخميس 25 أغسطس الحالى.