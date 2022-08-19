اليوم السابع
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سقوط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى القاهرة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:36 ص
سقوط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى القاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته عدد (11) هاتفا محمولا ماركات مختلفة "جميعهم مجهولين المصدر".
 
بمواجهته أمام اللواء علاء بشندي بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الباب" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف واتهمه بالسرقة.

ضبط عاطل

سرقة هوانف

قسم الموسكى

أمن القاهرة



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