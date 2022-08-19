زى موحد وضوابط جديدة لعمال "الدليفرى"فى الكويت

إيمان حنا

وضعت الكويت ضوابط واشتراطات للشركات والعاملين فى خدمة توصيل الطلبات، وذلك خلال اجتماع المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من المعنيين في وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، من بين تلك الاشتراطات أن يكون قائد مركبة (توصيل الطلبات) لديه شهادة صحية صادرة عن وزارة الصحة.



وأن يتم وضع ملصق (استيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات - بالتنسيق مع بلدية الكويت، و الالتزام بالزى الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية.



وأن تكون إقامة سائق مركبة (توصيل الطلبات) على نفس الشركة التي يعمل بها.



وأهابت الوزارة بأصحاب الشركـات الالتـزام بالتعليمات والقوانين المنظمة ومن يخالف هذه الشروط سيتم إيقاف الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها علما بأنه سوف يتم البدء بهذه الاشتراطات فى الأول من أكتوبر المقبل.