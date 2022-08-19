وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات أُدرجت في القائمة بموجب الفقرات 1 و 4 و 7 من المادة 3.1 من القانون الاتحادي بناء على قرار مكتب النائب العام في 4 أغسطس.



ومن ناحية أخرى، أعلن فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية، تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في منطقة محطة زابوروجيه النووية إلى أقصى حد، مؤكدا أن روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة الموقع.



وقال روجوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي في منطقة محطة زابوروجيه النووية إلى أقصى حد، كما يتخذ الجانب الروسي جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن".



وأشار إلى أن وجود الحرس الوطني وأنظمة الدفاع الجوي الروسية في محطة الطاقة النووية يضمن أن محطة الطاقة النووية ستكون بحالة جيدة وسيتم اعتراض الغالبية العظمى من القذائف والصواريخ.



كما أكد على أنه تم توثيق جميع حالات قصف محطة الطاقة النووية، ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يأتي شخصيا إلى إنيرغودار ويتأكد من أن الجانب الأوكراني يقصف المحطة.