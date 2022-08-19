رابطة العالم الإسلامي تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

كتب - إسماعيل رفعت

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا ومصابي حرائق الغابات، التي شهدتها مناطقُ عدةٌ في البلاد.

وقال معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الحرائق المؤلمة التي تعرَّض لها الأشقَّاء في الجزائر، وآلمَنَا بالغَ الألم ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمة ولاسيما في الأرواح".

وأعرب معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامّ مع الجزائر العزيز حكومةً وشعباً إزاء هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر من كل سوءٍ ومكروهٍ.