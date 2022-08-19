رئيس مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة: مصر قادرة على إنجاح قمة المناخ COP 27

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية أحدثت نوعا من الطقس الغير متوقع، موضحا أنه نرى مناطق تحدث فيها أعاصير وأخرى فيضانات ومناطق ثالثة ترى فيها حرائق غابات مثل أوروبا.

وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال إتصال هاتفى على قناة "إكسترا نيوز" أنه من عدة أشهر إحترق حوالى 700 ألف هكتار وهو يوازى مليون و 750 ألف فدان، مما يؤدى لزيادة ثانى أكسيد الكربون، ولأن الغازات والإحتباس الحرارى وثانى أكسيد الكربون وبخار المياه، أحدث ما يشبه بالصوبة الزجاجية.

وأشار إلى أنه بمجرد صعود الأشعة تحت الحمراء للغلاف الجوى تحبسها الغازات وتردها مرة أخرى للأرض، مؤكدا أن أوروبا تنكوى من بعض أفعالها، حيث أنه بعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية إتجهت أوروبا لاستيراد الفحم لتعويض الطاقة التى كانوا يحصلون عليها من روسيا مما زود الإحتباس الحرارى ودرجة الحرارة.

وأوضح أن السودان تغرق كل عام بسبب التغيرات المناخية، كما توجد أماكن أخرى بها جفاف، مضيفا أنه كلما زادت درجة حرارة مياه البحار أو المحيطات عشر درجات مئوية يؤدى إلى تآكل ونحر الشواطئ 8 أضعاف.

تابع، نأمل جميعا فى مؤتمرcop 27 فى مصر خيرا وأن نخرج منه بنتائج جيدة، بفضل علاقة الرئيس السيسى الطيبة مع دول العالم مما يؤثر فى القرار، كما أننا نتبنى مبادرة الوقود الأخضر، وسننجح فى المؤتمر إن شاء الله.