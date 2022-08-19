رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال التشجير بميدان العوامية وحملات النظافة بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تشجير ميدان العوامية بمنطقة حي جنوب، برفقة المهندس عمرو عز الرجال مسؤول الزراعات والتشجير بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل على مستوى مراكز المحافظة.



وخلال الجولة تمت متابعة أعمال رفع كفاءة الميدان وتكثيف زراعة الأشجار والنباتات المزهرة به، حيث أكد رئيس مدينة الأقصر على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمسطحات الخضراء بالمسارات السياحية وكافة شوارع الأقصر بما يليق بمكانة المدينة السياحية.



كما تفقد رئيس مدينة الأقصر أعمال نظافة الشوارع المحيطة بمعابد الكرنك بمنطقة حي شمال وأعمال طلاء "بلدورات" الأرصفة أمام مبنى المحافظة، كما تابع أعمال نظافة شارع المحطة وأعمال نظافة وتجميل كورنيش النيل العلوي والسفلي وصيانة المسطحات الخضراء به، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة سوق سافوي السياحي وتعزيز خدمات الزائرين للارتقاء بالخدمات المقدمة في السوق، وذلك برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأيمن حسين رئيس حي وسط.



وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة الصحة والسلامة المهنية استهدفت منطقة شارع نادي المدينة المنورة والشوارع المحيطة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر بيئة، وعدد 34 مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شئون البيئة ، كل من الدكتورة امل علي إدارة الصحة والسلامة المهنية، وسعيد هاشم وأحمد أنور ورامي سعيد أعضاء إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر، ومصطفى عبد الباسط مسؤول التنظيم بحي جنوب.





جانب من تطوير كورنيش النيل أمام المحافظة



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال التشجير بميدان العوامية



متابعة تطوير منطقة سوق سافوى بالأقصر



