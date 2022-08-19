رئيس المخابرات البريطانية: بوتين خسر "حرب المعلومات" فى أوكرانيا

نهال أبو السعود

قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني ‏GCHQ‏ إن روسيا خسرت حرب المعلومات في الغرب ، بعد ستة أشهر تقريبًا ‏من بدء الحرب في أوكرانيا.‏

كتب السير جيريمي فليمنج في مقال لصحيفة الايكونوميست إن المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي وزعتها ‏روسيا أصبحت "جزءًا كبيرًا من حملتها لإحداث الفوضى والارتباك في أوكرانيا وخارجها، مشيرا الى انه على الرغم ‏من عدم فعاليته في الغرب ، إلا أن حرب الكرملين الإلكترونية والدعاية "الخرقاء" يمكن أن تخاطر "بتبديد الغضب ‏الدولي" بسبب العملية العسكرية.‏

وقال إن أوكرانيا قاتلت أيضًا في حرب المعلومات ، وكتب: "يعرف كلا الجانبين أنهما منخرطان في صراع على النفوذ ‏والرأي يتجاوز ساحة المعركة المباشرة إنها حرب رقمية وسيبرانية حديثة للغاية ، بقدر ما هي حرب مادية وحشية ‏ومدمرة."‏

قال السير جيريمي إن روسيا شنت حربها الإلكترونية "قبل إطلاق الرصاص في 24 فبراير"، أضاف إن خطط بوتين ‏‏"فشلت" وسط استخدام روسيا "غير المسؤول والعشوائي" للأدوات الإلكترونية المدمرة، وتابع قائلا ان أوكرانيا ‏‏"أثبتت نفسها كمدافع إلكتروني فعال للغاية ‏

كتب السير جيريمي: "حتى الآن ، فقد الرئيس بوتين حرب المعلومات بشكل شامل في أوكرانيا وفي الغرب على ‏الرغم من أن هذا سبب للاحتفال ، يجب ألا نقلل من أهمية المعلومات المضللة الروسية في أي مكان آخر من ‏العالم تمامًا كما هو الحال مع غزوها البري ، يبدو أن الخطط الأولية لروسيا عبر الإنترنت قد فشلت. لقد كان ‏استخدام الدولة للأدوات الإلكترونية الهجومية غير مسؤول وعشوائي ".‏

وقال السير جيريمي إن القوة الإلكترونية الوطنية في المملكة المتحدة يمكنها الرد على حرب المعلومات الروسية ‏من خلال نشر وحدة عسكرية بريطانية تستخدم أدوات إلكترونية هجومية.‏