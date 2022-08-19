رئيس المخابرات البريطانية: بوتين خسر "حرب المعلومات" فى أوكرانيا

قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني GCHQ إن روسيا خسرت حرب المعلومات في الغرب ، بعد ستة أشهر تقريبًا من بدء الحرب في أوكرانيا.
كتب السير جيريمي فليمنج في مقال لصحيفة الايكونوميست إن المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي وزعتها روسيا أصبحت "جزءًا كبيرًا من حملتها لإحداث الفوضى والارتباك في أوكرانيا وخارجها، مشيرا الى انه على الرغم من عدم فعاليته في الغرب ، إلا أن حرب الكرملين الإلكترونية والدعاية "الخرقاء" يمكن أن تخاطر "بتبديد الغضب الدولي" بسبب العملية العسكرية.
وقال إن أوكرانيا قاتلت أيضًا في حرب المعلومات ، وكتب: "يعرف كلا الجانبين أنهما منخرطان في صراع على النفوذ والرأي يتجاوز ساحة المعركة المباشرة إنها حرب رقمية وسيبرانية حديثة للغاية ، بقدر ما هي حرب مادية وحشية ومدمرة."
قال السير جيريمي إن روسيا شنت حربها الإلكترونية "قبل إطلاق الرصاص في 24 فبراير"، أضاف إن خطط بوتين "فشلت" وسط استخدام روسيا "غير المسؤول والعشوائي" للأدوات الإلكترونية المدمرة، وتابع قائلا ان أوكرانيا "أثبتت نفسها كمدافع إلكتروني فعال للغاية
كتب السير جيريمي: "حتى الآن ، فقد الرئيس بوتين حرب المعلومات بشكل شامل في أوكرانيا وفي الغرب على الرغم من أن هذا سبب للاحتفال ، يجب ألا نقلل من أهمية المعلومات المضللة الروسية في أي مكان آخر من العالم تمامًا كما هو الحال مع غزوها البري ، يبدو أن الخطط الأولية لروسيا عبر الإنترنت قد فشلت. لقد كان استخدام الدولة للأدوات الإلكترونية الهجومية غير مسؤول وعشوائي ".
وقال السير جيريمي إن القوة الإلكترونية الوطنية في المملكة المتحدة يمكنها الرد على حرب المعلومات الروسية من خلال نشر وحدة عسكرية بريطانية تستخدم أدوات إلكترونية هجومية.
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