خروج 17 مصابا بعد تماثلهم للشفاء فى حادث المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

خرج منذ قليل 17 مصابا من إجمالي 22 أصيبوا في حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس نقل جماعي، وسيارة نقل بمقطورة، بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال بوابة الرسوم بنحو 11 كيلو وتبين إصابتهم بكسور واشتباه ما بعد الارتجاح وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين الأتوبيس رقم 8146 ع ي ق تابع لشركة نقل جماعي وكان قادما من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة، والسيارة رقم 9382 د ه ي نقل بمقطورة محملة بالرخام، بالطريق الصحروي الشرقى بحري بوابة الرسوم وأسفر الحادث عن عن ذلك مصرع 6 أشخاص وإصابة 22، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي المنيا العام وسمالوط النموذجي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.