حياة كريمة بمطروح.. الانتهاء من 76 مشروعا بتكلفة 80 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور عبدالرحمن الطباخ منسق مؤسسة "حياة كريمة" فى محافظة مطروح عن مشروعات المبادرة، موضحا أنه فى السنة الأولى حدث تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الطباخ فى اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إقامة عدد كبير من الآبار، وتم تغيير الحياة فى هذه القرى، وتم تنفيذ الأعمال بنسب 100 %، حيث تم الانتهاء من 76 مشروعا بتكلفة 80 مليون جنيه.

وتابع منسق مؤسسة حياة كريمة فى مطروح ، إن المرحلة الثانية ضمت 6 قرى بـ 4 مراكز، حيث تم إنشاء محطات تحلية وخزانات، ومدارس جديدة، ورصف الطرق وربط التجمعات الصحراوية بالقرى الأم، وعدد المشروعات بلغ 35 مشروعا، بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه، مشيرا إلى انه أنه فى أغسطس الجارى تم ضم 23 قرية و7 مناطق، كما يتم رصد إحتياجات هذه القرى بالتعاون مع الجهات المسئولة، كما تم عمل قوافل طبية.