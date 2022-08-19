حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة الإشغالات بمدن ومراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز دسوق وبيلا ومطوبس والحامول والرياض، ومصيف بلطيم، حملات النظافة، ورفع المخلفات، ورفع كفاءة الإنارة، وحملات لإزالة الإشغالات، إضافة إلى أعمال الصرف الصحي، وزراعة الأشجار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، وازالة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطي، ونظافة كورنيش المدينة، ورفع الرمال المتطايرة على الكورنيش بفعل العوامل الجوية، وتسوية الرمال علي الشاطئ وتمهيدها لسهولة وصول المواطنين للشاطئ، وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع بالمدينة والوحدات المحلية،وتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق، واستكمال أعمال الرصف.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ،ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية، كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ،وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، موجها رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب بالقيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال النظافة اليومية ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسى ومتابعة مسح و تمهيد وتسوية الطريق، وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ومداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى أعمال النظافة.كما أشرف على إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين ،لإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع ومناطق الحى لتسيير الحركة المرورية، وحررت محاضر للمخالفين.



اعمال النمظافة بمصيف بلطيم



تمهيد الطرق بدسوق



تمهيد الطرق بمطوبس



جانب من كنس الشوارع



رفع المخلفات بمطوبس



رفع كغتاءة الاشجار



عمال النظافة اليومية