حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة ،وذلك تنفيذاً تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات بالاسواق العشوائية وشوارع الحي استهدفت شارع مسجد الدعوة والصاغ عبد السلام وشارع شركة الكهرباء وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر متنوعة وضبط كمية كبيرة من الاشغالات.

ونفذ حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة الاشغالات بسوق الصابرين وفتح الشوارع للمارة والمرور وشملت ايضا شوارع البيطاش الرئيسى وبيانكى وإسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الاشغالات المتنوعة.

وأكدت محافظة الإسكندرية علي استمرار الحملات لإزالة جميع التعديات والإشغالات وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.