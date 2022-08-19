حملات لتطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية ببيلا فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، انطلاق حملة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق مركز ومدينة بيلا، في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يوافق يوم السبت 1 أكتوبر لعام 2022.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإشراف المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، بالتنسيق مع إدارة بيلا التعليمية والأزهر الشريف.

وأكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، أن خدمة تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلي أن فرق الحملة بدأت بتطهير وتعقيم ومعاينة سلامة عدد من خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المركز والمدينة، وجارِ استمرار الحملة حتي الانتهاء من تطهير الخزانات المنتشرة بالمنشآت التعليمية قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف "الخواجة"، أنه يُجري خلال الحملة إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، حرصا على سلامة الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.



تطهير خزانات المعاهد



جانب من تطهير الخزانات



جانب من تطهير الخزانات