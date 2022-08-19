حظر استخدام "خرطوم المياه" فى ويلز بسبب الجفاف.. ومسئول: مواردنا لم تعد كافية

تم الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في أجزاء من ويلز في المملكة المتحدة بعد فترة طويلة من الطقس الجاف وقلة الأمطار مما تسبب في انخفاض مستويات المياه.
قالت شركة الموارد الطبيعية في ويلز إنه تم تخطي علامة بدء الجفاف في جنوب غرب المنطقة اليوم الجمعة، وتم اتخاذ القرار من قبل NRW ومجموعة اتصال الجفاف التابعة للحكومة الويلزية بعد مناقشة تأثير الموجة الحارة الممتدة على البيئة ، ولا سيما على الأنهار والخزانات.
كما تم تنفيذ حظر استخدام خرطوم المياه في بيمبروكشاير وأجزاء من كارمارثنشاير بسبب الضغط على إمدادات المياه العامة.
وقالت ناتالي هول ، من ولاية نيو ساوث ويلز: "يمكن أن يؤدي الطقس الجاف المطول إلى الجفاف عندما يظل هطول الأمطار منخفضًا. لا يمكننا اخذ الامر كانه مسلم به لقد قررنا إعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز بعد أن اتضح أن قلة الأمطار والحرارة الأخيرة قد فرضت ضغطًا كبيرًا على أنهارنا وخزاناتنا ومستويات المياه الجوفية. في حين أن أجزاء معينة من ويلز قد تتعرض للأمطار ، لا يزال من الممكن أن تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي من الجفاف ، مما يجعل المياه مورداً ثميناً ".
وقالت NRW إن المنطقة بأكملها لم تشهد سوى 65.5% من متوسط هطول الأمطار في يوليو ، وكانت جميع مستويات الأنهار أقل مما كان متوقعًا لهذا الوقت من العام.
كما تأثرت بقية أنحاء ويلز بالطقس الجاف ، حيث شهدت البلاد فترة جفاف لمدة خمسة أشهر خلال 40 عامًا بين مارس ويوليو.
قال الخبراء إن أي أمطار متوقعة حاليًا من المتوقع أن تكون قصيرة ومكثفة ومن غير المرجح أن تغير الوضع بشكل كبير ، مع الحاجة إلى طقس شديد الرطوبة طوال الخريف والشتاء لضمان الانتعاش.
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