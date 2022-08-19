حظر استخدام "خرطوم المياه" فى ويلز بسبب الجفاف.. ومسئول: مواردنا لم تعد كافية

نهال أبو السعود

تم الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في أجزاء من ويلز في المملكة المتحدة بعد فترة طويلة من الطقس الجاف وقلة ‏الأمطار مما تسبب في انخفاض مستويات المياه.‏

قالت شركة الموارد الطبيعية في ويلز إنه تم تخطي علامة بدء الجفاف في جنوب غرب المنطقة اليوم الجمعة، وتم ‏اتخاذ القرار من قبل ‏NRW‏ ومجموعة اتصال الجفاف التابعة للحكومة الويلزية بعد مناقشة تأثير الموجة الحارة ‏الممتدة على البيئة ، ولا سيما على الأنهار والخزانات.‏

كما تم تنفيذ حظر استخدام خرطوم المياه في بيمبروكشاير وأجزاء من كارمارثنشاير بسبب الضغط على إمدادات ‏المياه العامة.‏

وقالت ناتالي هول ، من ولاية نيو ساوث ويلز: "يمكن أن يؤدي الطقس الجاف المطول إلى الجفاف عندما يظل ‏هطول الأمطار منخفضًا. لا يمكننا اخذ الامر كانه مسلم به لقد قررنا إعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز بعد ‏أن اتضح أن قلة الأمطار والحرارة الأخيرة قد فرضت ضغطًا كبيرًا على أنهارنا وخزاناتنا ومستويات المياه الجوفية. ‏في حين أن أجزاء معينة من ويلز قد تتعرض للأمطار ، لا يزال من الممكن أن تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي من ‏الجفاف ، مما يجعل المياه مورداً ثميناً ".‏

وقالت ‏NRW‏ إن المنطقة بأكملها لم تشهد سوى 65.5% من متوسط هطول الأمطار في يوليو ، وكانت جميع ‏مستويات الأنهار أقل مما كان متوقعًا لهذا الوقت من العام.‏

كما تأثرت بقية أنحاء ويلز بالطقس الجاف ، حيث شهدت البلاد فترة جفاف لمدة خمسة أشهر خلال 40 عامًا ‏بين مارس ويوليو.‏

قال الخبراء إن أي أمطار متوقعة حاليًا من المتوقع أن تكون قصيرة ومكثفة ومن غير المرجح أن تغير الوضع بشكل ‏كبير ، مع الحاجة إلى طقس شديد الرطوبة طوال الخريف والشتاء لضمان الانتعاش.‏