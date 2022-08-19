حبس لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهم تخصص فى سرقة هواتف المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته (11) هاتفا محمولا ماركات مختلفة "جميعهم مجهولين المصدر".

وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الباب" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف واتهمه بالسرقة.