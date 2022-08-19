حبس عاطل 4 أيام للإتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على عملائه بالإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.