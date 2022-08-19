جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية وأدوات ومستلزمات طب وجراحة العيون ومستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة والسجائر والشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران خطوط فلاي دبى اشتبه خالد عبد العزيز محروس رئيس الوردية في الراكب ع . خ . س مصري الجنسية .

وبسؤاله عما اذا كان بحوزته اشياء تستحق ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم الاخرى أجاب النفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش و أشرف صفاء الدين و أحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة فتبين وجود عبوات تكرارية ومتماثلة .

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود غنيم مأمور حركة وحازم عطا الله مأمور الأمن الجمركي وهلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وكريم صبحي رئيس الوردية فتبين وجود ١٥ عبوة مكملات غذائية و٣٣ عبوة أدوات ومستلزمات طبية لجراحة العيون و ٦ عبوات سجائر و شيش إلكترونية و ١٢ زجاجة عطور و٥٠ علبة مستحضرات تجميل بين طيات الملابس و ٤ هواتف محمولة ماركة iphone xs max بدون علب أو لوازم مخبأة على جسد الراكب ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٨٧ ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.