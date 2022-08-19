جبروت رجل.. قتل زوجته ووضعها فى سيارة وزعم وفاتها بحادث سير

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة قتل زوجته قبل هروبه خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث تصادم على إحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وبرفقته (زوجته – كريمته) إصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق ، ونتج عن ذلك (وفاة زوجته إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم).

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى الحادث ، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إعتزامه السفر خارج البلاد، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، حيث أقر بالتعدى على زوجته بالضرب بمسكنهما الكائن بدائرة المركز محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، وعقب وفاتها إختمرت فـى ذهنه فكرة إفتعال واقعة حادث السيارة ، وقام بوضع المجنى عليها داخل السيارة وإصطحاب كريمته بها، وقام بالإصطدام عمداً بأحد أعمدة الإنارة مُحدثاً تلفيات بالسيارة ، ثم قام بإخراج الجثة من السيارة وأسجاها أرضاً مُدعياً حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث وعقب وصول الإسعاف ونقلهم لإحدى المستشفيات لاذ بالهرب محاولاً السفر خارج البلاد.