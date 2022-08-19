وقالت الشركة - في بيان لها بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الجمعة/- " إنه في 31 أغسطس 2022، سيتم إغلاق وحدة ضاغط الغاز ترينت 60 الوحيدة العاملة لمدة ثلاثة أيام للصيانة والأعمال الوقائية المجدولة وسيتم تنفيذ مجموعة من الصيانة الروتينية وفقًا لعقد الصيانة الحالي بالاشتراك مع متخصصي شركة سيمينز".



وأشارت جازبروم إلى أنه عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة، سيتم استئناف إمدادات الغاز بحجم 33 مليون متر مكعب في اليوم.



وعقب هذا البيان، ارتفع سعر الغاز في أوروبا في بورصة لندن بأكثر من 5 % وللمرة الأولى منذ بداية مارس تجاوز 2700 دولار لكل 1000 متر مكعب.



وتم استخدام 20 % من طاقة خط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يمد الغاز من روسيا إلى أوروبا، منذ 27 يوليو بسبب إغلاق اثنين من توربينات الغاز وتم إرسال إحداها، التي صنعتها شركة سيمينز في كندا، إلى مونتريال لإصلاحها، وبسبب عقوبات أوتاوا ضد روسيا، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة التوربينات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد طلبات عديدة من برلين، قررت الشركة القيام بذلك.



وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت شركة جازبروم الإغلاق الإجباري لمحرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا، وبالتالي، لا يزال هناك توربين واحد فقط في حالة صالحة للعمل حاليا.