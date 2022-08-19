توافد المواطنين للمشاركة فى مهرجان المانجو الأول بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية توافد المواطنين من المحافظات المجاورة على شارع محمد علي، وتحديدا أمام المحافظة القديمة، استعدادا لانطلاق مهرجان المانجو في دورته الأولى.

وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن انطلاق مهرجان المانجو الإسمعلاوي، في نسخته الأولى، منذ إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1862، اليوم الجمعة، ويستمر على مدار يومين.

وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان عن أماكن انطلاق وتواجد مهرجان المانجو، وكيفية الوصول بالسيارات وغيرها خاصة للوافدين إلى محافظة الإسماعيلية.

وقالت اللجنة، إن احتفالات المهرجان ستنطلق تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، من أمام مبني المحافظة القديم بشارع محمد علي، والحضور للعامة مجانا حيث ينطلق موكب الاحتفالات اتجاه نادي الجولف، ثم الحدائق المفتوحة، ولجميع الوافدين بسيارتهم الخاصة يمكن ترك السيارات في أماكن مخصصة للانتظار منهم شارع النجدة.

ويستوعب على طول امتداده أكثر من 1000 سيارة، كما يوجد مكان إضافي؛ للانتظار السيارات في حدائق الملاحة.

كما يوجد بارك إضافي أمام استاد قناة السويس للسيارات، يمكن الوصول إليه.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أن جميع الأماكن مؤمنة، من قبل قوات الشرطة، حيث يظهر مسار الموكب باللون الأصفر، حيث ينتهي في حديقة نمرة 6 فيما أعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو، في الحديقة المفتوحة المجاورة، لنادي الجولف في منطقة نمرة 6، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية؛ لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان.

وفتحت الغرفة التجارية بالاسماعيلية رسميًا، 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة، وحي السلام، ونادي الفيروز، وحديقة الشيخ زايد، ، كما ستتم فتح منافذ لبيع المانجو، في كافة مراكز المحافظة، والبيع بسعر الجملة على مدار أسبوع الاحتفالات.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، مشيرا إلي الدور المهم والملقي علي عاتقهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان والمقرر انطلاقه يومي 19 _ 20 من شهر أغسطس الجارى لعام 2022، مؤكدا علي دور الإعلام الوطني الهادف المؤثر لانجاح الفعاليات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه منذ بداية توليه قيادة المحافظة ومن خلال اللقاءات الرسمية والتي عقدها مع عدد من ممثلي الدول الأجنبية في مصر، كان السؤال لماذا لا يتم الترويج بشكل مكثف للمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية رغم أنها تحتل مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في التصدير الزراعي.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع وأميرات الفروالة وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطة منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان وأكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.

وتعد محافظة الاسماعيلية الأولى من حيث إنتاج ثمار المانجو، وبدأت حصاد محصول المانجو فى الإسماعيلية أواخر شهر يوليو الماضى وتستمر علي ستمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق المصرية توافر جميع انواع المانجو باسعار مناسبة، مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج إلى الدول العربية والأوروبية.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير المانجو لكافة دور الرعاية والايتام خلال فترة المهرجان.



المشاركون-بالمهرجان-(1)



المشاركون-بالمهرجان-(2)



المهرجان



توافد-المواطنين



توافد-المواطنين-للمشاركة-فى-مهرجان-المانجو-الأول-بالإسماعيلية



توافد-كبير-على-المهرجان



مهرجان-الاسماعيلية-الاول-للمانجو



مهرجان-المانجو



مهرجان-المانجو-الاسماعيلاوى