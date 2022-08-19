اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:00 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة تنسيق الجامعات
كتب: محمد صبحى

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قررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات  الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الادنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

وستكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالي:-

 

1 الطب 82%

2 طب الاسنان 80%

3 العلاج الطبيعى 78%

4 الصيدلة 74%

5 الطب البيطري 70%

6 الهندسة 68%

7 علوم الحاسب 62%


تنسيق الجامعات

الجامعات الأهلية

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تنسيق الجامعات 2022

التقدم لتنسيق الجامعات الأهلية



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