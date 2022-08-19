اليوم السابع
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تفتيح 30 ‎%‎ من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وتقييم الإنتاجية خلال شهرين

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 ص
تفتيح 30 ‎%‎ من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وتقييم الإنتاجية خلال شهرين
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت زراعات القطن قصير التيلة فى التفتيح شرق العوينات على مساحة نحو 1250 فدانا، حيث بلغت نسبة تفتيح اللوز نحو 30‎%‎ بحسب المصادر، حيث تتم زراعة وجنى محصول الأقطان القصيرة قبل الأقطان الطويلة بنحو شهرين.
 
 
من المنتظر  الإسراع فى شراء " حصادات آلية " جديدة لجنى القطن، حيث لم يتم شراؤها الفترة الماضية، حيث تحتاج الزراعات لنحو 6 حصادات آلية مطلوب استيرادها سريعا، بدلا من الحصاد اليدوى الذى يتكلف أكثر، ويستغرق وقت أطول رغم أفضليته فى جمع كل الأقطان، لا سيما أن الحصادات الآلية تترك نسب تتراوح من 5 لـ 10‎%‎ من المحصول دون حصاد.
 
 
 
وتوقعت المصادر أن يتم تقييم المحصول فى غضون شهرين، ‬خاصة حجم الإنتاجية الجديدة، بما يساهم فى زيادة الزراعات الموسم المقبل لنحو 10 آلاف فدان فى بعض المناطق المعزولة فى منطقة الضبعة، بعيدا عن زراعات القطن طويل التيلة فى أراضى وادى النيل.
 
 
يشار أن التجربة تتم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفذها وزارة قطاع الأعمال العام وعدد من الجهات.

القطن قصير التيلة

شرق العوينات

قطاع الاعمال

زراعة القطن



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