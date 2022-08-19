تفاصيل إحالة "ديلر المرج" للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات، حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء محمد عبد الله مدير المباحث، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء وائل نصار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بإشراف اللواء علاء بشندي وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف أمام المقدم كريم البحيري بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.