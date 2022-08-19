اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:31 م
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تعرف على فيروس "بواسان" المتسبب فى عدوى بالمخ قد تؤدى للوفاة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:00 م
تعرف على فيروس "بواسان" المتسبب فى عدوى بالمخ قد تؤدى للوفاة فيروس ينتقل من القراد
فاطمة ياسر

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القراد أو كما يطلق عليها قرادة الغزال أو القرادة سوداء الأرجل، تعد أحد أنواع الحشرات التى تنتمى إلى طائفة العنكبوتيات، ويعد الغذاء الرئيسى لهذه الحشرة هو دماء الحيوانات، وقد تتغذى على دماء القوارض أو الطيور، ولذا فهى تساعد فى نشر الأمراض، والفيروسات من خلال لدغاتها، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "بزنس إنسايدر"، تنقل القرادة فيروس Powassan النادر مقارنة بالأمراض الأخرى التي تنقلها القرادة، والتي تصيب البشر.

ووفقا للموقع فإن 1 من كل 10 حالات مصابة بالفيروس تكون حالته مميتة.

وأوضح التقرير أن الأعراض المبكرة للفيروس تكون غير واضحة وقد يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى، ومن الأعراض الخاصة بهذا الفيروس التالي:

- الحمى 

- الصداع

- القيء

- الضعف العام بعد نحو أسبوع من التعرض للفيروس

- عدوى وانتفاخ حول المخ والحبل الشوكي

- المرض الشديد

- عدم التركيز

- صعوبة الكلام

وأشار التقرير إلى أن الأعراض المرتبطة بفيروس Powassan تظهر في غضون شهر من لدغة القرادة، لكن العديد منهم لا تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر مراكز السيطرة علي الأمراض والأوبئة "cdc".

ونصح التقرير، بضرورة البحث الدائم عن وجود القراد خاصة إذا كنت تمتلك حيوانا أليفا فى المنزل، فهذا الأمر يقلل فرص الإصابة.

ولا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس  Powassanلكن من المهم طلب الرعاية الطبية حال التأكد من الإصابة، لدعم التعافى من الفيروس، وأيضا تقليل فرص الإصابة بتورم المخ.

فيروس ينتقل من القراد
فيروس ينتقل من القراد

 


فيروس Powassan

أعراض فيروس Powassan

القراد

أسباب فيروس فيروس Powassan



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