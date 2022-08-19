تصل 95℅ بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 60-65

- جنوب سيناء:

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد:

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد:

العظمى 30-35

الصغرى 10-15