تشريح جثة سيدة عثر عليها مكبلة وملقاة بترعة المنصورية لبيان سبب الوفاة

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، الطب الشرعى لتشريح جثة سيدة عثر عليها مكبلة بـ"الحجارة" وملقاة بترعة المنصورية بمنشأة القناطر لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان .

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال التوصل لهوية الجثة وفحص علاقات المجني عليها

تلقي مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المنصورية بدائرة المركز

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة سيدة في عقدها الثالث ترتدي ملابسها كاملة ومكبلة القدمين بحبل مربوط ومثبت به حجرين، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.