تحريات المباحث فى واقعة قتل شاب بسبب "ركنة": ليست المشاجرة الأولى

الإسكندرية أسماء على بدر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية، حول جريمة محرم بك التي تمثلت في مقتل شاب يدعى «عمرو» مالك محل كاوتش، وذلك إثر طعنة فى الرقبة من قبل شقيقين استأجرا جراج في ذات الشارع، بأن مشاجرة الحادث لم تكن الأولى بينهم، حيث سبق وأن بدأت الخلافات بينهم بسبب رغبة المستأجرين في استغلال مساحة الشارع أمام محل المجني عليه لركن السيارات منذ أسبوع وتجددت منذ يومين قبل أن تصل إلى فصلها الأخير بجريمة القتل.

مشاجرة انتهت وتجددت بجريمة قتل

وبحسب أقوال شهود العيان، من أصحاب المحلات في ذلك الشارع محل الواقعة، فإن بداية الجريمة أمس حين طلب مالك محل الكاوتش إزاحة سيارة ركنها مستأجري الجراج أمام محله وهو ما قوبل بالرفض فنشبت مشاجرة أنهاها الجيران قبل أن يعود الشقيقان وينهالا بالضرب على الشاب انتهت بطعنة في رقبته .

ونقل الشقيقان مرتكبا الجريمة، المجنى عليه سريعا إلى أقرب مستشفى حيث القوه وتركوه على باب المستشفى وحاولوا الهرب، أحدهم تم مسكه وآخر هرب ثم تم ضبطه بعد ذلك.

وتمكن ضباط مباحث قسم محرم بك وسط الإسكندرية، من ضبط شقيقين متهمين في مقتل شاب ثلاثيني، بطعنة في العنق والتي أدخلته المستشفى بين الحياة والموت وذلك على إثر خلاف وقع مساء أمس، مع أحد الأشخاص يقوم بجراج السيارات أمام محل الكاوتش الخاص بالمجني عليه ترتب عليه طعن الشاب الثلاثيني في رقبته والتي إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلقى مصرعه.

قررت نيابة محرم بك حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات على ركن سيارة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مع التحفظ على كاميرات المراقبة والتصريح بدفن الجثمان.