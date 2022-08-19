"تجارية القليوبية": مد العمل بالسجل التجارى المميز تسهيلا على المستثمرين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، عن فتح فترة مسائية لأعمال الغرفة والسجل التجاري، وذلك من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك بنظام الحجز العادي والحجز الفوري ابتداء من 1- 9- 2022، ويهدف ذلك لتخفيف والتيسير على التجار والمستثمرين ورجال الأعمال ووكلائهم وتوفير خدمة مميزة وسريعة.

وقال الدكتور أحمد السقا سكرتير عام الغرفة والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أنه يعد السجل التجاري، أهم آليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة ويتم تسجيل نشاط كل تاجر وما يحدث من تغيرات على نشاطه، ويأتي الغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.

وتابع، أنه يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالي يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية.