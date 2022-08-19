بايدن يخصص 310 ملايين دولار لإعادة استخدام المياه وسط موجة جفاف غير مسبوقة

نهال أبو السعود

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص أكثر من 300 مليون دولار لتمويل مشروعات إعادة تدوير المياه ‏على مستوي الولايات جميعها مساء الخميس في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اقسي موجة جفاف بسبب ‏التغيير المناخي واختلاف درجات الحرارة.‏

أعلن وزير الداخلية ديب هالاند ومكتب مفوض الإصلاح كميل كاليمليم توتون أنه سيتم تخصيص 309.8 مليون ‏دولار "لتصميم وبناء مشاريع إعادة استخدام المياه في جميع أنحاء البلاد"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة ‏الداخلية الأمريكية.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، سيأتي التمويل من قانون بايدن للبنية التحتية للحزبين ، بالإضافة إلى مليون دولار إضافية ‏من التمويل المخصص للتخطيط.‏

وجاء في البيان الصحفي أن "المشاريع المختارة ستعمل على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف ومن ‏المتوقع أن تزيد السعة السنوية بنحو 213 ألف فدان من المياه، وهو ما يكفي من المياه لدعم أكثر من 850 ألف ‏شخص سنويًا".‏

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة عدد من نواب الكونجرس التي استمرت يومين عبر الولايات الوسطى والجنوبية ، بهدف ‏معالجة أزمة الجفاف المتفاقمة وتوسيع الوصول إلى مياه الشرب النظيفة للأسر والمزارعين والحياة البرية.‏

وقال هالاند في البيان: "المياه ضرورية لكل ما نقوم به وسيتطلب الأمر منا جميعًا ، في العمل معًا ، لمعالجة آثار ‏الجفاف الكبيرة التي نشهدها في جميع أنحاء الغرب". ‏

وأضاف: "نظرًا لأن أزمة المناخ تؤدي إلى ظروف الجفاف القاسية وانخفاض مخصصات المياه تاريخيًا ، فإن قانون ‏البنية التحتية للحزبين سيقوم باستثمارات تاريخية لمعالجة تحديات المياه والجفاف والاستثمار في البنية التحتية ‏الغربية للمياه والطاقة في بلادنا."‏

يأتي التمويل في الوقت الذي تظهر فيه التقارير أن أكثر من نصف أمريكا الغربية تعاني ظروف جفاف استثنائية، ‏حيث يواجه عشرات الملايين من الخزانات انكماشًا ، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل وسط درجات ‏الحرارة الشديدة.‏