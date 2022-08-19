انقلاب سيارة محملة بـ 23 طن زيت طعام بالطريق الصحراوى بالمنبا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد الطريق الصحراوي الغربى، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ23 طن زيت طعام أمام مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب السيارة رقم 7481 نقل بمقطورة، محملة بـ23 طن زيت طعام أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ مبارك.

وانتقلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابته بكدمات واشتباه كسور، وتم نقله إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية، أن السيارة النقل كانت محملة بزيت طعام وقادمة من القاهرة ومتجهة إلي محافظة أسيوط وأمام مركز سمالوط بشمال المنيا انقلبت بالطريق الصحراوي الغربي مما تسبب في ارتباك حركة السير وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم الدفع بلودر الوحدة المحلية لرفع السيارة المنكوبة، كما تم إزالة آثار الزيت التي أنسكبت علي الطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.