اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:54 م
أكرم القصاص
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انقطاع مياه الشرب غدا غرب الإسكندرية بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران

الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:22 م
انقطاع مياه الشرب غدا غرب الإسكندرية بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران قطع مياه
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياة الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا، السبت، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران الجديد بالعامرية، مما يؤدى الى انقطاع المياه عن مناطق السفن، الكابلات، نجع ابو رواف، نجع يادم ،وذلك من الساعة6 صباحا ،و سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد أعمال الاصلاح .

وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700   




 


مياه الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب



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