انقطاع مياه الشرب غدا غرب الإسكندرية بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران

أعلنت شركة مياة الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا، السبت، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.
وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران الجديد بالعامرية، مما يؤدى الى انقطاع المياه عن مناطق السفن، الكابلات، نجع ابو رواف، نجع يادم ،وذلك من الساعة6 صباحا ،و سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد أعمال الاصلاح .
وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700
انقطاع مياه الشرب غدا غرب الإسكندرية بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدورانالجمعة، 19 أغسطس 2022 03:22 م
قطع مياه
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أعلنت شركة مياة الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا، السبت، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.
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