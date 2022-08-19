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انفجار سيارتين مفخختين فى العاصمة الصومالية مقديشو

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:54 م
انفجار سيارتين مفخختين فى العاصمة الصومالية مقديشو انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة العربية بوقوع انفجار اسيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو، وذكرت وسائل إعلام صومالية أن هناك تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والأمن الصومالى فى فندق حياة جنوبى مقديشو، حيث يحاول المسلحون اقتحام الفندق فيما تحاول قوات الأمن مقاومة المسلحين.

يذكرأن، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية كانوا يهاجمون جنودا من الجيش الصومالي، بغارة جوية شنها على منطقة نائية في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة نفذت بالقرب من تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، فيما كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تشن هجوما على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه "وفق حصيلة أولية، قتلت الغارة 13 إرهابيا من حركة الشباب فيما لم يقتل أو يصب فيها مدنيون".

 

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