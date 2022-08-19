أعلنت السلطات الصحية اليابانية اليوم الجمعة، تسجيل 261 ألفا و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 16 مليونا و726 ألفا و599 إصابة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا خلال الـ"24" ساعة الماضية تسجيل 292 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 36 ألفا و594 وفاة.
وأضافت القناة أن عدد الحالات الحرجة فى المستشفيات بلغ 627 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 مليونا و444 ألفا و273 شخصا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة