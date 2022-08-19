وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا خلال الـ"24" ساعة الماضية تسجيل 292 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 36 ألفا و594 وفاة.

وأضافت القناة أن عدد الحالات الحرجة فى المستشفيات بلغ 627 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 مليونا و444 ألفا و273 شخصا.