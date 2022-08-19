ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن مسئول أمريكي، لم تذكرْ اسمه، قوله "إن هذه الحزمة سوف تتضمن ذخيرة إضافية لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) التي قدمتها إلى كييف في وقت سابق، و16 مدفع هاوتزر، ومعدات إزالة الألغام، علاوة على 15 طائرة بدون طيار للمساعدة في إجراء عمليات الاستطلاع التي يقوم بها الجيش الأوكراني".



وقدّمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا عدة حزم مساعدات أمنية وعسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير الماضي.