الولايات المتحدة تحذر رعاياها فى المكسيك من الاختطاف والسرقة

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت وزارة الخارجية الامريكية إشعارًا يحذر المواطنين الأمريكيين من خطر جرائم عنيفة ، بما في ذلك ‏الاختطاف المحتمل، في المكسيك وحثهم على اتخاذ الاحتياطات إذا اختاروا السفر إلى البلاد.‏

وكتبت وزارة الخارجية في إشعارها أن "الجريمة العنيفة - مثل القتل والاختطاف وسرقة السيارات والسرقة - ‏منتشرة وشائعة في المكسيك".‏

وأضافت الوزارة أن "الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات ‏المتحدة في العديد من مناطق المكسيك بسبب القيود المفروضة على سفر الموظفين الحكوميين إلى البلاد"‏.

وحدد الإشعار القيود الممنوحة لموظفي الحكومة الأمريكية ، وشجع جميع المواطنين الأمريكيين على الالتزام ‏بنفس الاحتياطات.‏

‏"نحن. لا يجوز لموظفي الحكومة السفر بين المدن بعد حلول الظلام ، ولا يجوز لهم استخدام سيارات الأجرة في ‏الشارع ، ويجب عليهم الاعتماد على المركبات المرسلة ، ومواقف سيارات الأجرة المنظمة ".‏

أضافت وزارة الخارجية تحذيرات محددة لكل ولاية في المكسيك ، حيث وضعت مستوى 4 "لا تسافر" في ست ‏بسبب الجريمة والاختطاف.‏

أصدرت وزارة الخارجية حالة تأهب في المكان في خمس مدن تقع في ولاية باجا كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي ‏بعد أن تسببت العصابات الإجرامية في اندلاع الحرائق وإغلاق الطرق وزيادة نشاط الشرطة.‏

ووفقا للتقرير، أحدث إشعار تم تفصيله في منطقة باجا كاليفورنيا "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود تتنافس في ‏المنطقة الحدودية لإنشاء طرق لتهريب المخدرات وتهريب البشر يبدو أن معظم جرائم القتل مستهدفة ؛ ومع ‏ذلك ، يمكن أن تؤدي اغتيالات المنظمات الإجرامية والنزاعات الإقليمية إلى إصابة أو قتل المارة ".‏

وأضافت أن بعض المواطنين الأمريكيين وقعوا ضحايا للاختطاف في مدن حدودية مثل تيخوانا.‏