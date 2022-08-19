الولايات المتحدة تحذر رعاياها فى المكسيك من الاختطاف والسرقة

أصدرت وزارة الخارجية الامريكية إشعارًا يحذر المواطنين الأمريكيين من خطر جرائم عنيفة ، بما في ذلك الاختطاف المحتمل، في المكسيك وحثهم على اتخاذ الاحتياطات إذا اختاروا السفر إلى البلاد.
وكتبت وزارة الخارجية في إشعارها أن "الجريمة العنيفة - مثل القتل والاختطاف وسرقة السيارات والسرقة - منتشرة وشائعة في المكسيك".
وأضافت الوزارة أن "الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العديد من مناطق المكسيك بسبب القيود المفروضة على سفر الموظفين الحكوميين إلى البلاد".
وحدد الإشعار القيود الممنوحة لموظفي الحكومة الأمريكية ، وشجع جميع المواطنين الأمريكيين على الالتزام بنفس الاحتياطات.
"نحن. لا يجوز لموظفي الحكومة السفر بين المدن بعد حلول الظلام ، ولا يجوز لهم استخدام سيارات الأجرة في الشارع ، ويجب عليهم الاعتماد على المركبات المرسلة ، ومواقف سيارات الأجرة المنظمة ".
أضافت وزارة الخارجية تحذيرات محددة لكل ولاية في المكسيك ، حيث وضعت مستوى 4 "لا تسافر" في ست بسبب الجريمة والاختطاف.
أصدرت وزارة الخارجية حالة تأهب في المكان في خمس مدن تقع في ولاية باجا كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تسببت العصابات الإجرامية في اندلاع الحرائق وإغلاق الطرق وزيادة نشاط الشرطة.
ووفقا للتقرير، أحدث إشعار تم تفصيله في منطقة باجا كاليفورنيا "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود تتنافس في المنطقة الحدودية لإنشاء طرق لتهريب المخدرات وتهريب البشر يبدو أن معظم جرائم القتل مستهدفة ؛ ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي اغتيالات المنظمات الإجرامية والنزاعات الإقليمية إلى إصابة أو قتل المارة ".
وأضافت أن بعض المواطنين الأمريكيين وقعوا ضحايا للاختطاف في مدن حدودية مثل تيخوانا.
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