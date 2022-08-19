النشرة المرورية.. انتظام حركة المرور واختفاء الزحام بمحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تميزت حركة المرور اليوم الجمعة، بالسيولة والانتظام في جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور والارتكازات الأمنية، لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات من شانها التأثير السلبي على حركة السير.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، بالسيولة والانتظام، كما تميزت حركة السير بنزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، بالانتظام وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات انتظاما أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.