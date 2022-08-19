القوى العاملة تتابع حالة مصرى مصاب بكسور فى الجمجمة بالرياض

قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إنه يتابع عن كثب حالة العامل المصرى أمجد السيد البدوى حسين الذى يعالج بمستشفى المواساة بالعناية المركزة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والمصاب بكسور فى الجمجمة وجرح قطعى بالرأس وفاقد الوعى.

وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع بالقنصلية المصرية بالرياض بزيارة العامل المصاب بالمستشفى وإبلاغ نجله تمنياتنا له بالشفاء العاجل، فضلا عن اهتمامي شخصيا بحالته، وأن القنصلية المصرية والمكتب يقومان بمتابعة حالته مع الطبيب المعالج، ومقابلته لمتابعة حالته أولا بأول لحين تماثله للشفاء.

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة حسن شحاتة تلقي تقريرا من الملحق أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه فى إطار متابعة أحوال العاملين المصريين بالمملكة ورد إلينا من أحد الأطباء المصريين بمستشفى المواساة يفيد وجود أحد العاملين المصريين بالعناية المركزة بدون مرافقين وليس لديه أية أوراق ثبوتية توضح بياناته وعنوانه بمصر.

وأضافت أنه بناءً عليه قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع الطبيب، والذى أفاد أن العامل يدعى أمجد السيد البدوى حسين ويحمل إقامة سعودية رقم 2166250478 ويبلغ من العمر 58 عاما، وحضر إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودى مصابا بكسور فى الجمجمة وجرح قطعى بالرأس وفاقد للوعى، وعليه تم عمل الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته وتم تنويمه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.

وقال أحمد رجائي: إنه بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تم البحث عن بيانات العامل فى قاعدة بيانات المترددين على القنصلية ولم يظهر له أى تعاملات داخل القنصلية، وقامت الشئون القانونية بالقنصلية المصرية بالتواصل مع إدارة الجوازات للحصول على مزيد من المعلومات وتبين أن العامل عليه بلاغ تغيب منذ 10 أعوام ، وتم تزويدنا برقم جواز سفر العامل.

وأوضح الملحق العمالي أنه بمواصلة البحث تم التوصل إلى نجل العامل المصاب، محمد أمجد السيد البدوى تليفون رقم 00201007025837 ،

والذى أفاد بانقطاع أخبار والده منذ فترة طويلة وقام بإرسال صورة بطاقته الشخصية وصورة شهادة ميلاد والده المصاب.

وقام أحمد رجائى الملحق العمالى بمرافقة المستشار محمد المهدى نائب القنصل العام بزيارة العامل المصاب بالمستشفى ومقابلة الطبيب المعالج، كما تم طمأنة نجل العامل على والده وإبلاغه اهتمام وزير القوى العاملة حسن شحاته بحالة والده ،وتمنياته له بالشفاء العاجل، وأن القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يقومان بمتابعة العامل مع المستشفى ، وجارى متابعة حالة العامل المصاب لحين تماثله للشفاء.