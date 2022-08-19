القوى العاملة: استخراج 2571 شهادة قياس مستوى المهارة فى الجيزة

فى إطار متابعته لإنجازات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريرا من مديرية القوى العاملة بالجيزة، أشارت فيه إلى أنه خلال يوليو الماضى، قامت المديرية باستخراج 2571 شهادة قياس مستوى المهارة و2685 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال شحاتة: إن المديرية فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالى 54 ألف جنيه، و19 منحة زواج بمبلغ 57 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 22 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ومصاريف علاج وأدوية لـ 29 عاملا من المسجلين بالمديرية.

ومن جانبه ذكر محمد طه وكيل المديرية أن المديرية قامت بتعيين 3273 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 121 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 12595 راغب عمل منهم 213 من ذوى القدرات ، وتوفير 6390 فرصة عمل.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 8 منشآت، وعمل أثنين حملة عادية ، وإعادة التفتيش 107 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 38 محضراً، وبحث 8 شكاوى، وعقد 3 لجان تراخيص.

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 391 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 168 محضراً عمالياً، وبحث 16 شكوى.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 19 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 4 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 1301 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 52 شكوى منها ودياً ، وإحالة 167 شكوى للمحكمة العمالية ، و 15 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، و 88 أحيلت لجهات أخرى ، وحفظ 109 شكوى ، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة.